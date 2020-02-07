Подозреваемый в Сочи напал на полицейского с газовым баллончиком

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:07:47+03:00

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В Сочи, на улице Севастопольской, в Завокзальном микрорайоне города, при попытке задержания местного жителя за хранение наркотических веществ , последний попытался скрыться, для чего использовал против полицейского газовый баллончик.

33-летний старший лейтенант полиции К. обратился в городскую больницу № 4 г. Сочи, где ему был поставлен диагноз: химический ожог первой степени обоих глаз. Ему назначено амбулаторное лечение. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего данное деяние.

-Материал по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти) направлен в СО по г. Сочи СУ СК по Краснодарскому краю, - рассказал "КП Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU