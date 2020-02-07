В Горячем Ключе мужчина выбил девушке два зуба за браслет его сестры

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:18:55+03:00

В Горячем Ключе знакомый выбил девушке два зуба за браслет его сестры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда он не нашел у нее украшение, решил сорвать с шеи золотую цепочку с кулоном

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Девушка, проживающая в поселке Кура-Транспортный, позвонила в дежурную часть полиции Горячего Ключа. По телефону она сообщила, что два молодых человека избили ее и забрали золотую цепочку.

Полицейские выехали на место происшествия. Они установили, что 37-летний мужчина приехал к дому потерпевшей. Он разбил два стекла в окне и пробрался в здание. В одной из комнат она нашел девушку, выбил ей два зуба, полагая, что у нее есть золотой браслет его сестры.

Но изделие он не нашел и сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку, причинив ей ущерб в 10 тысяч рублей.

Во дворе дома заявительницы правоохранители обнаружили два зуба и кулон, который весел на золотой цепочке девушки. Украшение вернули потерпевшей.

- Женщина, когда к ней приезжали, была пьяная и заявление на мужчину не написала. Но в отношении злоумышленника уже завели уголовное дело по ч.2 ст.330 УК РФ, а также ч.1 ст.167 УК РФ. Расследование продолжается, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU