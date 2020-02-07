Маршрутчиков-хамов в Новороссийске уволили с волчьим билетом
В управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска провели разбор полетов в сфере пассажирских перевозок. После очередного работы лишились двое водителей-маршрутчиков за регулярное хамство по отношению к своим пассажирам. Еще одного отстранили от баранки на неделю.
- Поступили жалобы жителей на водителей маршрутного транспорта из-за некорректного поведения, нарушений ПДД и грязи в салоне, - рассказал "КП" - Кубань" Александр Яменсков, возглавляющий дисциплинарный комитет в сфере пассажирских перевозок в мэрии Новороссийска. - По каждому конкретному случаю ситуация членами комитета разбиралась в индивидуальном порядке, где обязательно присутствовал водитель. Если вина его была очевидна, выносилось однозначное решение о дисциплинарном наказании.
Более того, с волчьим билетом ненадежных перевозчиков двоих уволенных отправили домой.
- Еще двоим указали на грязь в салоне, - пояснили в городском комитете. - Пока не очистят салон, на маршрут не выйдут.
Жителей города-героя просят обращаться с жалобами на перевозчика по телефону 8(8617) 21-01-13. С жалобами на работу водителей муниципального транспорта (троллейбусы, автобусы большой вместимости) звоните в круглосуточную диспетчерскую МУП «МПТН» по телефону: 8(8617 )21-37-78.
ИСТОЧНИК KP.RU