В детском лагере «Орленок» пройдет фестиваль юных журналистов «Медиа-Волна»

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:12:25+03:00

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С 23 по 27 марта в «Орлёнке» пройдёт фестиваль «Медиа-Волна» для ребят, увлечённых журналистикой и мечтающих получить базовые знания и навыки в медиасфере.

Проект реализуется в следующих направлениях: теле-, радио-, интернет-журналистика, печатные СМИ, фотография.

Участники фестиваля познакомятся с особенностями различных направлений средств массовой информации, посетят занятия по актёрскому мастерству и технике речи, научатся основам работы телеведущего, попробуют себя в роли блогера, узнают, как создать крутой заголовок, запишут радиовыпуски в студии и освоят азы написания интересных постов в социальных сетях.

«Фестиваль «Медиа-Волна» – это очень важный и перспективный проект, ведь в будущем ребята, которые выберут профессию этой сферы, будут формировать информационное поле страны и даже мира. Понять всю важность и ответственность данной работы, примерить к себе различные специальности направления медиа им помогут профессионалы.

Главной темой воплощения медиапроектов в этом году станет 60-летие «Орлёнка». Этот информационный повод даст возможность юным журналистам проявить свои способности и показать своё видение детского центра посредством творческих работ», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Президентом фестиваля «Медиа-Волна» выступает старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий мастерской в Высшей школе Кино и Телевидения и Детской Академии «Останкино» Дмитрий Хаустов.

Ведущими спикерами проекта станут: теле- и радиоведущий Алексей Лысенков, главный редактор Детского радио Елена Бондаренко, программный директор Детского радио Виктор Приворотский; специалисты и преподаватели Высшей школы Кино и телевидения и Детской Академии «Останкино»: корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале Антон Исюков, блогер, актриса Екатерина Хомчук, художник-гримёр Екатерина Шакарова, актёр театра и кино Никита Прохожев, а также редактор сервиса путешествий интернет-портала «Туту.ру» Валерия Железова.

Кроме того, у ребят появится возможность принять участие в кинопросмотре одной из новинок отечественного современного кино и обсудить его идею с режиссёром или актёром картины, а также сыграть в «Орлятский квиз» на тему телевидения и кинематографа со знатоком Клуба «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым.

В рамках проекта каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, победители конкурса будут награждены грантом на бесплатное годовое обучение в Детской Академии «Останкино» и рекомендованы для включения в тематическую программу «Детский пресс-отряд», реализуемую в «Орлёнке».

Фестиваль проводится при поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края.

Партнёры фестиваля: Детское радио, Высшая школа Кино и Телевидения и Детская Академия «Останкино», Группа Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа») и компания «Централ Партнершип» в рамках проекта «Территория Кино и Телевидения», интернет-портал «Туту.ру».