2020-02-07T15:26:35+03:00
Общество

В Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире

Предварительно, они отравились природным газом
Ева МУР@kp_kuban
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Следователи начали проверку по факту смерти троих жителей Анапы. Сегодня, 7 февраля, в одной из квартир города арендодатель нашел трупы двоих супругов и их 22-летнего сына. Предварительно, семья могла отравиться природным газом.

- Мужчина, обнаруживший тела, обратился в полицию. Он рассказал, что несколько дней пытался выйти на связь со своими квартиросъемщиками, - прокомментировали "КП" - Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Он приехал по адресу и вскрыл квартиру на улице Терской. 50-летний мужчина, 41-летняя женщина, 22-летний их сын лежали в кроватях, а в квартире хозяин почувствовал едкий запах газа.

- Видимых следов насильственной смерти на телах нет, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Назначены необходимые экспертизы.

Проверка по факту гибели семьи продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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