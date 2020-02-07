В Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире
Следователи начали проверку по факту смерти троих жителей Анапы. Сегодня, 7 февраля, в одной из квартир города арендодатель нашел трупы двоих супругов и их 22-летнего сына. Предварительно, семья могла отравиться природным газом.
- Мужчина, обнаруживший тела, обратился в полицию. Он рассказал, что несколько дней пытался выйти на связь со своими квартиросъемщиками, - прокомментировали "КП" - Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Он приехал по адресу и вскрыл квартиру на улице Терской. 50-летний мужчина, 41-летняя женщина, 22-летний их сын лежали в кроватях, а в квартире хозяин почувствовал едкий запах газа.
- Видимых следов насильственной смерти на телах нет, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Назначены необходимые экспертизы.
Проверка по факту гибели семьи продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU