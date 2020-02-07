Власти Сочи обещают до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома на Видовой

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:37:39+03:00

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К концу 2020 года для нанимателей муниципальных квартир построят дом, а собственникам частных - выплатят компенсации и помогут в приобретении жилья.

Сейчас в доме находятся нерасселёнными 148 квартир. 88 из них являются муниципальными, оставшиеся 60 - в частной собственности.

- По 88-ми квартирам вопрос был предварительно решён ещё две недели назад. Застройщик готов участвовать в торгах, предусмотренных процедурой расселения. В ближайшее время он планирует начать строительство дома на улице 20-й Горнострелковой дивизии, - рассказал вице-мэр Сочи Сергей Робилко во время встречи с жильцами аварийного дома.

Что же касается собственников, то они могут получить компенсацию за своё жильё. Квартиры в доме небольшие, около 14-16 квадратных метров. Компенсационную сумму они могут вложить в новую квартиру за те же 14-16 квадратов, а оставшуюся часть, которую необходимо будет добавить до минимальной однокомнатной квартиры (28 квадратных метров), они смогут оплатить в беспроцентную рассрочку.

Пятиэтажный дом №33 по Видовой был построен в 1972 году. В конце 2015 года его признали аварийным. 47 квартир из 195-ти расселили в 2019 году, остальных планируется переселить по региональной программе 2020-2021 года.

Как ранее сообщалось, 4 февраля, во время проверки, были обнаружены трещины в несущих конструкциях здания. Эксперты пришли к выводу, что дом опасен для пребывания.

На основании этой оценки комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций вынесено решение о введении режима локального ЧС.

В доме организовано дежурство спасателей. Жильцам предлагается переселение в пункты временного размещения: ЖК «Лесное» на улице Транспортной, отель «Грин Хоста» на улице Платановой, пансионат «Подмосковье» в микрорайоне Светлана, пансионаты «Акация» и «Зелёная горка» в Курортном городке, «Русский дом» в Имеретинской низменности, отель «Проф Спорт» и гостевые дома в Адлере.

ИСТОЧНИК KP.RU