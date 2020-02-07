Антимонопольная служба просит жителей Кубани не закупать медицинские маски впрок

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:31:50+03:00

Во многих аптеках масок нет в наличии

В УФАС рекомендуют не поддаваться панике и не создавать дефицит средств защиты искусственно

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В Краснодарском управлении федеральной антимонопольной службы запросили информацию о ценах на медицинские маски в аптеках региона.

- Кроме того, мы проводим проверку на наличие этих средств защиты от инфекций на прилавках, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе УФАС по краю.

В случае, если факты спекуляции на потребительской активности будут выявлены, аптекам грозят серьезными штрафами.

Напомним, ранее, 5 февраля, на первом заседании с членами нового правительства президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, в которых выявлено завышение цен на сезонные препараты и медицинские маски.

В антимонопольной службе обратились к жителям Краснодарского края с просьбой, не закупать медицинские маски впрок. Именно поэтому, убеждены специалисты УФАС, маски исчезли с прилавков аптек.

ИСТОЧНИК KP.RU