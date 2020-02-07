Руководитель фракции КПРФ ЗСК края Павел Соколенко провел в Тамани встречу с избирателями

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:08:46+03:00

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Руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания края, второй секретарь крайкома партии Павел Соколенко встретился в Темрюкском районе с жителями Тамани.

В ходе встречи депутат-коммунист рассказал о работе фракции КПРФ в краевом парламенте, отчитался перед станичниками о своей работе, проинформировав жителей об оказанной финансовой помощи для социальных учреждений района.

Только в 2019 году по предложениям депутата на социальные объекты района было выделено из бюджета 5,6 млн рублей. Деньги были выделены на строительство детских и спортивных площадок, ремонт домов культуры, школ и детских садов - в Темрюке, а также в Голубицком, Фонталовском, Старотиторовском и Новотаманском поселениях.

В свою очередь, подняли в ходе встречи много острых вопросов. Так, звучали жалобы на плохую экологическую обстановку. Во время заправки танкеров на ЗАО «Таманьнефтегаз» газы, которые скапливаются в резервуарах для перевозки нефтепродуктов, выдавливаются в атмосферу. И этот удушливый запах, особенно при сильном ветре, вызывает головокружения и тошноту у детей и взрослых, живущих в поселках Волна и Таманский, а также в станице Тамань.

В связи с этим жители требуют, чтобы на предприятии было установлено оборудование по очистке нефтяных паров. Также местные активисты инициировали сбор подписей за проведение общественно-экологического контроля воздуха.

Беспокоит и предстоящая «мусорная реформа», которая по факту в крае еще толком не проявилась, но в некоторых районах уже успела себя дискредитировать.

Встреча продлилась более двух часов, а по окончании люди не расходились и передавали депутату личные просьбы и обращения. Павел Соколенко взял на контроль все озвученные гражданами вопросы.