Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:22:48+03:00

Пропускная способность его увеличится в сотни раз

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Работы по строительству нового терминала в аэропорту Геленджика начнутся в 2020 году. А завершить его планируется к началу курортного сезона в 2022 году. Ожидается, что пропускная способность аэропорта в курортном городе увеличится со 160 до 890 пассажиров в час.

В новый терминальный комплекс включат просторный зал ожидания площадью около 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построена парковка более чем на 400 автомобилей, служебно-технических и инженерных сооружений.

С архитектурной точки зрения новый терминал тоже будет выглядеть оригинально. Здание аэровокзала планируют выполнить в форме летящей птицы.

Аэропорт собираются озеленить теми растениями, которые привычны для Геленджика.

К слову, финансирование строительства полностью обеспечено. Никаких форс-мажоров с этой точки зрения, по словам представителей аэропорта, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU