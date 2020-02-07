Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году
Работы по строительству нового терминала в аэропорту Геленджика начнутся в 2020 году. А завершить его планируется к началу курортного сезона в 2022 году. Ожидается, что пропускная способность аэропорта в курортном городе увеличится со 160 до 890 пассажиров в час.
В новый терминальный комплекс включат просторный зал ожидания площадью около 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построена парковка более чем на 400 автомобилей, служебно-технических и инженерных сооружений.
С архитектурной точки зрения новый терминал тоже будет выглядеть оригинально. Здание аэровокзала планируют выполнить в форме летящей птицы.
Аэропорт собираются озеленить теми растениями, которые привычны для Геленджика.
К слову, финансирование строительства полностью обеспечено. Никаких форс-мажоров с этой точки зрения, по словам представителей аэропорта, не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU