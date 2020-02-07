2020-02-07T16:22:48+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году

Пропускная способность его увеличится в сотни раз
Ева МУР@kp_kuban
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Проект нового аэропорта. Фото: пресс-служба аэропорта ГеленджикПроект нового аэропорта. Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик
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Работы по строительству нового терминала в аэропорту Геленджика начнутся в 2020 году. А завершить его планируется к началу курортного сезона в 2022 году. Ожидается, что пропускная способность аэропорта в курортном городе увеличится со 160 до 890 пассажиров в час.

В новый терминальный комплекс включат просторный зал ожидания площадью около 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построена парковка более чем на 400 автомобилей, служебно-технических и инженерных сооружений.

С архитектурной точки зрения новый терминал тоже будет выглядеть оригинально. Здание аэровокзала планируют выполнить в форме летящей птицы.

Аэропорт собираются озеленить теми растениями, которые привычны для Геленджика.

К слову, финансирование строительства полностью обеспечено. Никаких форс-мажоров с этой точки зрения, по словам представителей аэропорта, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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