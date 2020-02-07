2020-02-07T16:42:21+03:00
Происшествия

В станице Тбилисской девушка спасла подругу от изнасилования

В инциденте разбирается полиция
Владислав КЛИМОВ
Поделиться:
Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Совместное празднование компанией молодых людей в станице Тбилисской едва не закончилось изнасилованием. Разгоряченный алкоголем 24-летний хозяин дома вместе со своим другом сначала стали оказывать знаки внимание своей 19-летней знакомой, а, когда время перевалило за полночь попытались ее изнасиловать.

- Попытка полового сношения не была реализована, так как им помешала другая девушка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Утром пострадавшая обратилась в больницу. На ее теле было множество ссадин. Именно медики и вызвали полицию. Девушка попросила привлечь насильников к уголовной ответственности, идет проверка всех обстоятельств той ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре задержали злостного нарушителя, ездившего по встречке
В селе Дивноморском Геленджика благоустроили дворовую территорию
На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную
В Краснодаре на стройплощадке жилого дома нашли боеприпас времен войны
«Она хочет продать нашего ребенка!»: На Кубани мужчина заявил в полицию на бывшую жену
В Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов
В ейском детском саду у ребенка украли золота на 130 000 рублей
В станице Тбилисской девушка спасла подругу от изнасилования
Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году
Руководитель фракции КПРФ ЗСК края Павел Соколенко провел в Тамани встречу с избирателями
Антимонопольная служба просит жителей Кубани не закупать медицинские маски впрок
На Кубани главу наказали за использование служебного автомобиля
Власти Сочи обещают до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома на Видовой
В Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире
В детском лагере «Орленок» пройдет фестиваль юных журналистов «Медиа-Волна»
Маршрутчиков-хамов в Новороссийске уволили с волчьим билетом
В Новороссийске выяснили, кем была найденная в реке утопленница
В Горячем Ключе мужчина выбил девушке два зуба за браслет его сестры
Подозреваемый в Сочи напал на полицейского с газовым баллончиком
ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд рублей