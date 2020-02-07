В станице Тбилисской девушка спасла подругу от изнасилования

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:42:21+03:00

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Совместное празднование компанией молодых людей в станице Тбилисской едва не закончилось изнасилованием. Разгоряченный алкоголем 24-летний хозяин дома вместе со своим другом сначала стали оказывать знаки внимание своей 19-летней знакомой, а, когда время перевалило за полночь попытались ее изнасиловать.

- Попытка полового сношения не была реализована, так как им помешала другая девушка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Утром пострадавшая обратилась в больницу. На ее теле было множество ссадин. Именно медики и вызвали полицию. Девушка попросила привлечь насильников к уголовной ответственности, идет проверка всех обстоятельств той ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU