2020-02-07T17:03:16+03:00
Происшествия

В ейском детском саду у ребенка украли золота на 130 000 рублей

Похитителя ищут
Ева МУР@kp_kuban
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Похитителей разыскивает полицияПохитителей разыскивает полиция
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ЧП произошло в одном из детских садов города Ейска в Краснодарском крае. Дело в том, что маленькая воспитанница средней группы в детском саду пришла в группу в дорогом золотом комплекте.

- То ли со стола у матери стянула с утра и нарядилась, то ли та сама ей надела, чтобы ребенок не плакала, неизвестно сейчас, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с семьей девочки.

Когда вечером женщина не обнаружила дома украшений - цепочки и браслета, то начала задавать вопросы ребенку. Девочка ответила, что надевала их в детский сад. А после тихого часа не нашла на прикроватной тумбочке.

Полицейские, по заявлению хозяйки золота, которое, как выяснилось, стоит не менее 130 тысяч рублей, опросили сотрудников детского сада. Но найти похитителя пока так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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