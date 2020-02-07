В Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов
Инцидент произошел на углу 2-го Заречного проезда и улицы Дежнева. Ранним утром 23-летний сотрудник ППС остановил местного жителя для проверки документов.
33-летний мужчина повел себя неадекватно и напал на сержанта полиции, а также разбил стекло водительской двери в патрульной машине.
- Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала закрытую черепно-мозговую травму, поверхностные раны щеки, лба и нижней губы, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Напавшего задержали. Мужчина оказался ранее не судим, его привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отправили в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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