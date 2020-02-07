2020-02-07T17:04:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов

Нарушителя порядка поместили в изолятор временного содержания
Владислав КЛИМОВ
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Мужчина избил сотрудника ППС в КраснодареМужчина избил сотрудника ППС в Краснодаре
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Инцидент произошел на углу 2-го Заречного проезда и улицы Дежнева. Ранним утром 23-летний сотрудник ППС остановил местного жителя для проверки документов.

33-летний мужчина повел себя неадекватно и напал на сержанта полиции, а также разбил стекло водительской двери в патрульной машине.

- Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала закрытую черепно-мозговую травму, поверхностные раны щеки, лба и нижней губы, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напавшего задержали. Мужчина оказался ранее не судим, его привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отправили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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