2020-02-07T17:18:51+03:00
Общество

«Она хочет продать нашего ребенка!»: На Кубани мужчина заявил в полицию на бывшую жену

Правоохранители начали проверку
Евгения СОРОКА
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Заявление у мужчины приняли и сейчас проверяют все то, что он заявил.Заявление у мужчины приняли и сейчас проверяют все то, что он заявил.
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Семья Шунтиловых (фамилия изменена - Авт.) долгое время жила в селе Казьминском Ставропольского края. Здесь у пары появился сын, а позже и еще один ребенок. 32-летняя Елена работала в администрации Казьминского сельсовета разнорабочей, а ее 40-летний муж Алексей брал разные шабашки, чтобы содержать детей. На жизнь им не всегда хватало - глава семейства взял кредит, платежи по которому успешно просрочил.

Когда из дома в 2017 году пропали деньги и телефон, Алексей забил тревогу. Жена заявила в полицию о краже. Правда, вскоре выяснилось, что никакого вора и не было. Елена все это выдумала, чтобы скрыть от супруга - деньги она потратила на себя. Кочубеевский районный суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и назначил ей штраф, а супруг заточил на нее зуб.

Когда супружеская жизнь стала невмоготу - Елена и Алексей разошлись. Женщина уехала к родным в Отрадненский район и забрала с собой детей. Это бывшему мужу не понравилось - в начале 2020 года он заявил на Елену в полицию.

- Прошу помочь мне - моя супруга собирается выехать в Черкесск, где хочет продать ребенка! - написал он по месту жительства.

Ставропольские правоохранители передали материалы коллегам в Отрадненский район. А те, в свою очередь, подключили следователей.

- На данный момент по данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но, как сообщил источник «КП» - Кубань», никакая продажа не планировалась - просто мужчина хотел отомстить благоверной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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