В Краснодаре на стройплощадке жилого дома нашли боеприпас времен войны

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:44:20+03:00

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В Краснодаре на месте строительства жилого дома нашли 125-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Он уже подвергся коррозии. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Снаряд вывезли за город в карьер и взорвали.

ИСТОЧНИК KP.RU