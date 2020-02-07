В Краснодаре на стройплощадке жилого дома нашли боеприпас времен войны
Его уничтожили
Фото: пресс-служба Росгвардии по краю
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В Краснодаре на месте строительства жилого дома нашли 125-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
- Он уже подвергся коррозии. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Снаряд вывезли за город в карьер и взорвали.
ИСТОЧНИК KP.RU