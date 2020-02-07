2020-02-07T17:52:45+03:00
Общество

На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную

Из-за того, что она живет в аварийном доме
Варвара ДЫМ
Поделиться:
На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременнуюНа Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную
Изменить размер текста:

С 22-летней Натальей П. из хутора Шевченко, что в Тбилисском районе, медики носились всю ее беременность. И не потому, что у девушки были проблемы со здоровьем, она просто жила в аварийном доме. И это создавало угрозу ее жизни и ребенку.

- У нее есть родственники, мы просили перебраться жить к ним на время беременности, но пациентка отказывалась. Она жила на какой-то ферме, а там было опасно и для нее и для малыша, - рассказали «КП»-Кубань» в ЦРБ Тбилисского района.

И поэтому врачи обратились в полицию, чтобы стражи порядка как-то повлияли на роженицу. Тогда беременность у Натальи П. была 36 недель.

Правда, в пресс-службе ГУ МВД ФР по Краснодарскому краю заявили, что идет проверка. Хотя на самом деле выяснилось, что девушка родила еще в январе девочку. С мамой и малышкой все хорошо, и, как стало известно «КП»-Кубань», полиция Тбилисского района заявление приняла, но пока проводили проверку, девушка уже родила.

Наталью П. поставили на учет в соцзащиту как мать-одиночку. У девушки это не первый ребенок. Несколько лет назад она родила мальчика, но отказалась от него еще в роддоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре задержали злостного нарушителя, ездившего по встречке
В селе Дивноморском Геленджика благоустроили дворовую территорию
На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную
В Краснодаре на стройплощадке жилого дома нашли боеприпас времен войны
«Она хочет продать нашего ребенка!»: На Кубани мужчина заявил в полицию на бывшую жену
В Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов
В ейском детском саду у ребенка украли золота на 130 000 рублей
В станице Тбилисской девушка спасла подругу от изнасилования
Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году
Руководитель фракции КПРФ ЗСК края Павел Соколенко провел в Тамани встречу с избирателями
Антимонопольная служба просит жителей Кубани не закупать медицинские маски впрок
На Кубани главу наказали за использование служебного автомобиля
Власти Сочи обещают до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома на Видовой
В Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире
В детском лагере «Орленок» пройдет фестиваль юных журналистов «Медиа-Волна»
Маршрутчиков-хамов в Новороссийске уволили с волчьим билетом
В Новороссийске выяснили, кем была найденная в реке утопленница
В Горячем Ключе мужчина выбил девушке два зуба за браслет его сестры
Подозреваемый в Сочи напал на полицейского с газовым баллончиком
ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд рублей