На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:52:45+03:00

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С 22-летней Натальей П. из хутора Шевченко, что в Тбилисском районе, медики носились всю ее беременность. И не потому, что у девушки были проблемы со здоровьем, она просто жила в аварийном доме. И это создавало угрозу ее жизни и ребенку.

- У нее есть родственники, мы просили перебраться жить к ним на время беременности, но пациентка отказывалась. Она жила на какой-то ферме, а там было опасно и для нее и для малыша, - рассказали «КП»-Кубань» в ЦРБ Тбилисского района.

И поэтому врачи обратились в полицию, чтобы стражи порядка как-то повлияли на роженицу. Тогда беременность у Натальи П. была 36 недель.

Правда, в пресс-службе ГУ МВД ФР по Краснодарскому краю заявили, что идет проверка. Хотя на самом деле выяснилось, что девушка родила еще в январе девочку. С мамой и малышкой все хорошо, и, как стало известно «КП»-Кубань», полиция Тбилисского района заявление приняла, но пока проводили проверку, девушка уже родила.

Наталью П. поставили на учет в соцзащиту как мать-одиночку. У девушки это не первый ребенок. Несколько лет назад она родила мальчика, но отказалась от него еще в роддоме.

ИСТОЧНИК KP.RU