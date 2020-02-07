В Анапе достроили новый корпус для начальных классов школы № 6

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:45:02+03:00

Корпус заработает уже в этом году

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В настоящее время в Анапе общая готовность нового корпуса школы на 400 мест составляет 98%. Специалисты наносят последние штрихи в кабинетах, проводят пусконаладочные работы инженерных сетей, выполняют косметическую уборку.

- В новом здании предусмотрен отдельный тепловой узел, пищеблок, спортивный и актовый залы, библиотека и даже уголок для юных шахматистов. Кабинеты оснащены интерактивными досками и другим необходимым современным оборудованием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Двери для юных анапчан новый корпус школы распахнет уже в этом учебном году.

Стоит отметить, что в Анапе весной начнется возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Алексеевском, также новая школа на 1550 мест появится в микрорайоне «Горгиппия».

ИСТОЧНИК KP.RU