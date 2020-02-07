На Кубани за год 458 медработников получили финансовую поддержку
В прошлом году поддержку благодаря федеральным программам в сельскую местность приехали работать 458 специалистов – 280 врачей и 178 фельдшеров.
- По проекту «Земский доктор» врачам выделяют 1 млн рублей. Стоит отметить, что за семь лет на Кубани заключено 3074 договора. А по программе «Земский фельдшер» медицинский работник получает выплату в 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Полученные средства – нецелевые, медики вправе использовать их по своему усмотрению, но, как правило, вкладывают в приобретение жилья.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани закупят порядка 80 квартир для врачей. Сейчас на эти цели из краевого бюджета выделено 27,5 млн рублей. В ближайшее время планируется увеличить сумму еще на 172,5 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU