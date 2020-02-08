2020-02-08T18:20:13+03:00
Общество

В Краснодаре расчистили более 58 км сетей ливневой канализации

Полностью сеть ливнёвок специалисты очистят за полтора-два года
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Служба по содержанию сетей ливневой канализации создана в июне 2019 года. С начала работы сотрудники прочистили свыше 58,3 км коллекторов различного диаметра.

- Рабочие расчистили от ила и грязи 2545 дождевых колодцев. Также отреагировали на заявки жителей по 345 адресам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фотоотчет о работе специалисты размещают на официальном сайте мэрии в специальном разделе.

Напомним, что в распоряжении муниципальной службы по содержанию ливневок шесть единиц техники (илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили) и четыре бригады специалистов. В среднем из одного колодца извлекают до 0,5 кубометра грязи и ила. Перед службой стоит задача в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре расчистили более 58 км сетей ливневой канализации
В Красноармейском районе провели мониторинг цен на медицинские маски
В Мостовском районе при пожаре погибли два человека
В Новороссийске хирурги вытащили ключ из желудка 11-месячного ребенка
В Краснодарском крае откроют научный фонд
В прошлом году на Кубани утилизировали более 800 тонн зараженного мяса
В школе станицы Динской открылся бассейн
В Сочи сгорел частный дом
МЧС: Из-за мокрого снега на Кубани ЧС не произошло
В Ейском районе появится рыбоперерабатывающий завод
На Кубани за год 458 медработников получили финансовую поддержку
На Кубани закупят порядка 80 квартир для врачей
На привокзальной площади в центре Сочи обустроят автомобильную парковку
В Анапе достроили новый корпус для начальных классов школы № 6
В многоквартирных домах Новороссийска обновят 126 лифтов