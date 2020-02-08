В Краснодаре расчистили более 58 км сетей ливневой канализации

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:20:13+03:00

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Служба по содержанию сетей ливневой канализации создана в июне 2019 года. С начала работы сотрудники прочистили свыше 58,3 км коллекторов различного диаметра.

- Рабочие расчистили от ила и грязи 2545 дождевых колодцев. Также отреагировали на заявки жителей по 345 адресам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фотоотчет о работе специалисты размещают на официальном сайте мэрии в специальном разделе.

Напомним, что в распоряжении муниципальной службы по содержанию ливневок шесть единиц техники (илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили) и четыре бригады специалистов. В среднем из одного колодца извлекают до 0,5 кубометра грязи и ила. Перед службой стоит задача в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU