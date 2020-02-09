Высокопоставленного полицейского арестовали за взятку на Кубани

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:04:53+03:00

Он был заместителем следственного отдела в ОМВД по Тимашевскому району

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника следственного отдела полиции по Тимашевскому району. В конце 2019 года его поймали на вымогательстве взятки в 600 тысяч рублей у подозреваемого в преступлении.

- Полицейский предложил покровительство мужчине, за это он должен был заплатить крупную сумму, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На сделку со своим подозреваемым замначальника в полиции Тимашевска отправил подчиненного.

- Сам он опасался все-таки. А у подчиненного была конкретная задача - показать на экране телефона текстовое сообщение, где должно было быть указано, куда положить полагающиеся замначальнику деньги, - пояснили в ведомстве.

В этот момент полицейского-посредника и взяли оперативники УФСБ. Они контролировали ход "сделки" с того момента, как потенциальный взяткодатель обратился в следком.

В пятницу, 7 февраля, суд избрал меру пресечения высокопоставленному полицейскому, поместив его под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU