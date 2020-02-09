Родителям 9-классников рассказали, что можно брать с собой на ГИА

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:56:07+03:00

5 тысяч человек собрались на краевое собрание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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В Краснодарском крае провели родительское собрание. Мероприятие регионального масштаба собрало у видеоэкранов 5 тысяч родителей 9-классников. Им рассказали, что ученикам предстоит пройти государственную итоговую аттестацию. Экзамен запланировали на 1 марта.

- Уже в среду, 12 февраля, со школьниками пройдет итоговое собеседование, к которому они должны определиться с предметами ГИА. Это займет не больше 15-20 минут, - сообщил родителям замминистра образования Кубани Сергей Пронько.

Собеседование - это фактически допуск к ГИА. Проигнорировать его нельзя. Оно будет оцениваться как зачет/незачет.

- Однако отмены занятий в школах "мягкая" процедура не потребует, - уточнили в минобре.

Узнать результат прохождения итогового собеседования можно будет в тот же день, 12 февраля.

Родителям школьников ответили и на самый частый вопрос по ГИА - что можно брать с собой на экзамен. Он состоится 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU