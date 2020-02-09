В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышли 65 кубанцев

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:05:44+03:00

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В Ростове-на-Дону проходит полуфинал конкурса "Лидеры России 2020". Сегодня, 9 февраля, состоится очередной набор соревнований. В них будут участвовать 65 кубанцев.

- В целом в этом году для участия в конкурсе поступило 20 тысяч заявок, - заявил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский. - 248 из них дошли до полуфинала в Южном федеральном округе. 65 человек представляют Краснодарский край.

От участников сегодня, 9 февраля, ждут очередного проявления лидерских качеств. Итоги огласят сегодня же. Победитель этапа отправится в Сочи на суперфинал.

Напомним, конкурс проводится уже в третий раз. В прошлом году от Кубани в финал попали восемь человек. Двое из них стали победителями, а финалистка из Приморско-Ахтарска Анжелика Куминова получила должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU