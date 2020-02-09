2020-02-09T16:05:44+03:00
Общество

В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышли 65 кубанцев

В Южном федеральном округе проводится местный этап
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону проходит полуфинал конкурса "Лидеры России 2020". Сегодня, 9 февраля, состоится очередной набор соревнований. В них будут участвовать 65 кубанцев.

- В целом в этом году для участия в конкурсе поступило 20 тысяч заявок, - заявил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский. - 248 из них дошли до полуфинала в Южном федеральном округе. 65 человек представляют Краснодарский край.

От участников сегодня, 9 февраля, ждут очередного проявления лидерских качеств. Итоги огласят сегодня же. Победитель этапа отправится в Сочи на суперфинал.

Напомним, конкурс проводится уже в третий раз. В прошлом году от Кубани в финал попали восемь человек. Двое из них стали победителями, а финалистка из Приморско-Ахтарска Анжелика Куминова получила должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ожидают одну из самых морозных ночей
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышли 65 кубанцев
Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Краснодар
В Сочи после найденного на пожаре трупа женщины проводится проверка
В Сочи горела школа
Новороссийские десантники начали марш-бросок в честь 75-летия Великой Победы
Родителям 9-классников рассказали, что можно брать с собой на ГИА
Высокопоставленного полицейского арестовали за взятку на Кубани
В Краснодаре расчистили более 58 км сетей ливневой канализации
В Красноармейском районе провели мониторинг цен на медицинские маски
В Мостовском районе при пожаре погибли два человека
В Новороссийске хирурги вытащили ключ из желудка 11-месячного ребенка
В Краснодарском крае откроют научный фонд
В прошлом году на Кубани утилизировали более 800 тонн зараженного мяса
В школе станицы Динской открылся бассейн
В Сочи сгорел частный дом
МЧС: Из-за мокрого снега на Кубани ЧС не произошло
В Ейском районе появится рыбоперерабатывающий завод
На Кубани за год 458 медработников получили финансовую поддержку
На Кубани закупят порядка 80 квартир для врачей
На привокзальной площади в центре Сочи обустроят автомобильную парковку
В Анапе достроили новый корпус для начальных классов школы № 6
В многоквартирных домах Новороссийска обновят 126 лифтов