2020-02-09T16:03:01+03:00
Происшествия

В Сочи горела школа

Причины пожара устанавливаются
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Пожар локализовали. Фото: ЧП СочиПожар локализовали. Фото: ЧП Сочи
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В Сочи пожар на площади в 200 квадратных метров охватил цокольный этаж одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сообщение поступило на пульт дежурного в 10.30 сегодня, 9 февраля, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В тот же момент пожарные расчеты выехали на место происшествия. Сейчас работает три ствола Дельта, три звена газодымозащитной службы.

Чуть меньше часа понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить пожар. В 11.16 он был ликвидирован полностью. Эвакуация людей не проводилась. Причины возгорания устанавливаются.

Предварительно, загореться здание школы могло из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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