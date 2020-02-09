В Сочи горела школа
В Сочи пожар на площади в 200 квадратных метров охватил цокольный этаж одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- Сообщение поступило на пульт дежурного в 10.30 сегодня, 9 февраля, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В тот же момент пожарные расчеты выехали на место происшествия. Сейчас работает три ствола Дельта, три звена газодымозащитной службы.
Чуть меньше часа понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить пожар. В 11.16 он был ликвидирован полностью. Эвакуация людей не проводилась. Причины возгорания устанавливаются.
Предварительно, загореться здание школы могло из-за короткого замыкания электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU