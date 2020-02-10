2020-02-10T08:06:57+03:00
Здоровье

Жители Кубани могут сдать кровь для детей, больных раком

Акция состоится 13 февраля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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В Краснодарском крае в четверг, 13 февраля пройдет донорская акция. Она посвящена Международному дню детей, больных раком.

Кровь будут принимать в мобильном комплексе, который откроется в 08:00 в краснодарском аэропорту на улице Бершанской, 355.

- Донорами могут стать все желающие старше 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний, - говорят в минздраве Краснодарского края.

является наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие.

Врачи советуют соблюдать диету, накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!

За 48 часов не употреблять спиртные напитки. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

- Всю заготовленную кровь направят в отделение гематологии детской краевой больницы, – уточнили в минздраве Кубани.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о донорстве крови в Краснодаре, в частности, как подготовиться и сколько заплатят, если сдавать кровь за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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