В Сочи 12 февраля стартует XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:22:00+03:00

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В Сочи пройдет XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. С 12 по 23 февраля на сцене выступят ведущие мировые звезды классического и современного искусства.

Фестиваль откроет спектакль «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

- Кроме того, запланированы спектакль «Ван Гог. Письма брату» с участием Евгения Миронова, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», - рассказывают в минкульте России. - Также в программе - балет The Mother с участием Натальи Осиповой и Джонатана Годдара.

19 февраля впервые в истории фестиваля пройдет гала-концерт оперных звезд.

Напомним, фестиваль проводится с 2008 года. Его знают далеко за пределами страны благодаря его смелым и новаторским постановкам.

Ранее «Комсомолка» публиковала интервью с маэстро, который рассказал, что его бесит, о методе обучения при помощи палки и о том, что он зарыл под сливами.

ИСТОЧНИК KP.RU