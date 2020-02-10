В начале недели на Кубани ожидается потепление

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:45:30+03:00

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Морозы покидают наш регион. По данным синоптиков, в понедельник, 10 февраля, в Краснодарском крае будет еще холодно, но уже с 11-го числа начнется постепенное потепление. Отдохнуть от минусовых отметок жители Кубани смогут благодаря тому, что край попадет под гребень антициклона, который немного улучшит погоду.

- В первый день рабочей недели осадки не прогнозируются. Ветер 4-9 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду, - сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр.

Правда, со вторника, 11 февраля, погода будет меняться. В большинстве районов начнутся дожди. Зарядят ливни и на Черноморском побережье - на участке Анапа —Геленджик предупреждают о сильных осадках. А вот в предгорьях возможен мокрый снег.

- Температура воздуха ночью во вторник -2…-7, днем воздух прогреется до +4-6 градусов, местами до +8 градусов, - добавляют метеорологи.

В кубанской столице 10 февраля будет солнечно. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла, а ночью похолодает до 10 градусов мороза. 11 февраля - дождливо. Днем отметки на столбиках термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Ночные температуры - 3-1 градуса ниже нуля.

Ясная погода ожидается лишь к концу рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU