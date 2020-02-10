2020-02-10T09:56:17+03:00
Происшествия

В центре Краснодара иномарка врезалась в троллейбус

ДТП произошло на перекрёстке улиц Чапаева и Октябрьская
Виталий КАРНАУХ
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Движение на полосе уже восстановленоДвижение на полосе уже восстановленоФото: Виталий КАРНАУХ
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Утром 10 февраля иномарка, следовавшая по улице Чапаева, столкнулась с троллейбусом, выполнявшим маршрут по Октябрьской.

- Скорее всего, водитель легковушки не рассчитал скорость и не успел проехать, - рассказал «КП»-Кубань» очевидец Максим. - На дороге валяются осколки от фар троллейбуса, его передняя часть немного смята.

Легковому автомобилю повезло меньше - у него отвалился бампер и пострадал капот. В настоящий момент движение по Октябрьской в месте пересечения с Чапаева затруднено. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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