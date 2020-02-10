В Анапе оштрафовали женщину, перекрывшую на иномарке дорожное движение
В станице Анапской автомобилисты сняли на мобильник, как две иномарки перекрыли дорожное движение. Видео возмущенные жители опубликовали в Instagram.
- Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе оперативно установили владелицу одного из автомобилей. 41-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе МВД по городу Анапа.
Женщине придется заплатить штраф на сумму в 2000 рублей. Владелец и водитель второго автомобиля, участвовашего в правонарушении, сейчас устанавливается.
Как отмечают пользователи в соцсетях, водители двух иномарок перекрыли движение, чтобы со второстепенной дороги пропустить машины, которые ехали на похороны. После того, как процессия выехала, иномарки покинули перекресток.
ИСТОЧНИК KP.RU