2020-02-10T11:11:22+03:00
Происшествия

В Адлере мужчина пытался пересечь границу с травматическим пистолетом

Правоохранители изъяли оружие
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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Сотрудники Пограничного управления зафиксировали очередную попытку проезда через границу с оружием и боеприпасами.

- На автомобильном пункте пропуска «Адлер» под водительским сиденьем легкового автомобиля пограничный наряд нашел травматический пистолет марки «МР - 79 - 9ТМ». Также под напольным ковром лежал магазин к пистолету и семь 9 мм патронов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Представители управления отметили, что оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками таможни для принятия процессуального решения.

В ПУ ФСБ по региону напомнили, что ввоз в Российскую Федерацию и гражданского и служебного оружия и патронов осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти. Их выдают подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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