2020-02-10T11:48:57+03:00
Общество

В одном из старейших сел в Сочи появится централизованное водоснабжение

Мэр курорта решил форсировать реализацию проекта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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Жители крупного села Молдовка Адлерского района на приеме пожаловались мэру Сочи Алексею Копайгородскому на отсутствие питьевой воды во всём населённом пункте. В одном из старейших сочинских сел централизованного водоснабжения и канализации не было никогда.

Между тем, сейчас здесь проживает уже более 2000 человек. С просьбой решить эту проблему сельчане обращались к властям ещё до Олимпиады 2014 года. Тогда им пришёл ответ, что проект проведения в село воды может быть реализован не раньше 2022 года.

Алексей Копайгородский счел этот срок слишком большим, и поручил МУП г.Сочи «Водоканал» и своему заместителю по вопросам ЖКХ Сергею Робилко рассмотреть возможность ускорения реализации важнейшего проекта.

- В течение недели специалисты подготовят свои предложения, как можно решить этот вопрос быстрее. Люди и так уже слишком долго ждали. Мы эти предложения рассмотрим, определим источник финансирования, который позволит приступить к реализации проекта раньше запланированных сроков. И в ближайшее время проведём сход граждан в Молдовском сельском округе, на котором расскажем поэтапно, как будет реализовываться программа по водоснабжению и канализованию села. Люди должны понимать чёткие сроки и поквартальный объём работ, которые будут выполнены, - рассказал Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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