2020-02-10T12:24:08+03:00
Происшествия

Экс-полицейские на транспорте оштрафовали за взятку почти в полмиллиона рублей

Приговор уже вступил в законную силу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Анастасия ОСИПОВАФото: Анастасия ОСИПОВА
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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников Краснодарского линейного управления МВД на транспорте. Теперь, правда, уже бывших. Экс-полицейских обвиняли в том, что они воспользовались своим служебным положением и предложили предпринимателю за деньги помочь ввезти из Армении немаркированные табачные изделия.

- Предприниматель, согласившись с требованиями сотрудников полиции аэропорта, в 2018 году еженедельно передавал им деньги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - В общей сложности они получили 486 тысяч рублей.

После этого следователи Южного СУТ СК России возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В Управлении на транспорте сразу после того, как всплыло преступление, началась проверка, после которой правоохранителей уволили по отрицательным мотивам. А уже суд признал их виновными и вынес приговор.

- Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в доход государства каждому, - добавляют в суде.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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