В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали мужчин, подозреваемых в краже ноутбука
В Краснодаре двое мужчин продемонстрировали мастерство кражи. Прямо посередине дня они вынесли из магазина цифровой техники ноутбук. В то время как один человек отвлекал продавца, усыпляя его бдительность, второй дерзко забрал дорогостоящий товар, спрятал его под куртку и был таков.
Правда, с добычей в руках злоумышленники, по всей видимости, расслабились. Они побежали в ближайший комиссионный магазин, где их и поймали.
- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие по сигналу «Тревога», задержали мужчин, попытавшихся сбыть ноутбук. Его они похитили несколькими часами ранее в другом магазине этой же сети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Для дальнейшего разбирательства задержанных передали полицейским. Как позже выяснилось, злоумышленниками оказались 29-ти и 30-летние местные жители.
- Известно, что ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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