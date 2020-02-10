2020-02-10T12:34:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали мужчин, подозреваемых в краже ноутбука

Один из них уже ранее привлекался по уголовной статье
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: Росгвардии по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре двое мужчин продемонстрировали мастерство кражи. Прямо посередине дня они вынесли из магазина цифровой техники ноутбук. В то время как один человек отвлекал продавца, усыпляя его бдительность, второй дерзко забрал дорогостоящий товар, спрятал его под куртку и был таков.

Правда, с добычей в руках злоумышленники, по всей видимости, расслабились. Они побежали в ближайший комиссионный магазин, где их и поймали.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие по сигналу «Тревога», задержали мужчин, попытавшихся сбыть ноутбук. Его они похитили несколькими часами ранее в другом магазине этой же сети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали полицейским. Как позже выяснилось, злоумышленниками оказались 29-ти и 30-летние местные жители.

- Известно, что ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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