В Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:48:22+03:00

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Понедельник в администрации города по традиции началась с еженедельной планерки, где выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Один из вопросов, который обсуждался — санитарная обрезка деревьев.

По словам главы города, в этой работе задействованы не только муниципальные службы, но и ресурсоснабжающие компании, КТТУ.

- Департамент городского хозяйства вместе с правовым департаментом должны посмотреть возможность закрепить новые требования по санитарной обрезке, разработать регламенты, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В 2019 году в кубанской столице высадили больше 10 тысяч деревьев по всему Краснодару, создавая зеленый каркас города.

- Но почти такое же количество деревьев были признаны аварийными, подлежащими удалению, и в течение года такая работа проводилась, - добавляет Евгений Первышов.

Мэр города предлагает создать для этого собственную службу, как в свое время начала работа организация по содержанию ливневой канализации.

- Уже сейчас видно, что работа движется, есть результат, - говорит мэр. - Около 80 километров сетей прочищено.

ИСТОЧНИК KP.RU