2020-02-10T12:48:22+03:00
Общество

В Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев

Ее специалисты будут максимально сохранять «зеленый фонд» города
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Понедельник в администрации города по традиции началась с еженедельной планерки, где выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Один из вопросов, который обсуждался — санитарная обрезка деревьев.

По словам главы города, в этой работе задействованы не только муниципальные службы, но и ресурсоснабжающие компании, КТТУ.

- Департамент городского хозяйства вместе с правовым департаментом должны посмотреть возможность закрепить новые требования по санитарной обрезке, разработать регламенты, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В 2019 году в кубанской столице высадили больше 10 тысяч деревьев по всему Краснодару, создавая зеленый каркас города.

- Но почти такое же количество деревьев были признаны аварийными, подлежащими удалению, и в течение года такая работа проводилась, - добавляет Евгений Первышов.

Мэр города предлагает создать для этого собственную службу, как в свое время начала работа организация по содержанию ливневой канализации.

- Уже сейчас видно, что работа движется, есть результат, - говорит мэр. - Около 80 километров сетей прочищено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рухнула в обрыв: в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины
В Сочи накануне Дня защитника Отечества Оксана Федорова споет с оркестром
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей
В Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев
В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали мужчин, подозреваемых в краже ноутбука
Экс-полицейские на транспорте оштрафовали за взятку почти в полмиллиона рублей
В одном из старейших сел в Сочи появится централизованное водоснабжение
В Адлере мужчина пытался пересечь границу с травматическим пистолетом
На оборудование для Дома культуры станицы Динской выделят более 17 млн рублей
В Новороссийске незаконно продавали пиво
В Анапе оштрафовали женщину, перекрывшую на иномарке дорожное движение
Сочинскую школу восстановили после пожара
В центре Краснодара иномарка врезалась в троллейбус
Кубань стала лидером страны по производству молока
В Сочи 12 февраля стартует XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
В начале недели на Кубани ожидается потепление
Жители Кубани могут сдать кровь для детей, больных раком
На Кубани мужчина поблагодарил полицейских за розыск его пропавшей дочери
В Сочи с 9-го этажа жилого дома выпала 14-летняя девочка
На Кубани ожидают одну из самых морозных ночей
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышли 65 кубанцев
Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Краснодар