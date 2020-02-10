В Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев
Понедельник в администрации города по традиции началась с еженедельной планерки, где выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Один из вопросов, который обсуждался — санитарная обрезка деревьев.
По словам главы города, в этой работе задействованы не только муниципальные службы, но и ресурсоснабжающие компании, КТТУ.
- Департамент городского хозяйства вместе с правовым департаментом должны посмотреть возможность закрепить новые требования по санитарной обрезке, разработать регламенты, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
В 2019 году в кубанской столице высадили больше 10 тысяч деревьев по всему Краснодару, создавая зеленый каркас города.
- Но почти такое же количество деревьев были признаны аварийными, подлежащими удалению, и в течение года такая работа проводилась, - добавляет Евгений Первышов.
Мэр города предлагает создать для этого собственную службу, как в свое время начала работа организация по содержанию ливневой канализации.
- Уже сейчас видно, что работа движется, есть результат, - говорит мэр. - Около 80 километров сетей прочищено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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