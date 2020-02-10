В Сочи накануне Дня защитника Отечества Оксана Федорова споет с оркестром
В городе-курорте на одну сцену выйдут образцово-показательный оркестр Росгвардии, а также знаменитый тенор Дмитрий Галихин и Мисс Вселенная Оксана Федорова, которая является не только моделью, но и профессиональной певицей (она училась оперному пению в консерватории - Авт.)
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, они исполнят программу из самых популярных и любимых произведений. Это русские романсы на музыку Чайковского и Глинки, знаменитые «Вечная любовь» Азнавура, «Historia de un amor» Карлоса Альмарана, «Quizás, Quizás, Quizás» Освальдо Фарреса, итальянские «Bésame mucho» и «Felicita».
- Женское очарование, мужская харизма и сила сольются в ансамбле бархатных голосов солистов и симфонического оркестра Росгвардии, - рассказывают организаторы.
Оркестр национальной гвардии России. Фото: пресс-службы образовательного центра «Сириус».
Стоит отметить, что образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России по праву является одним из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов войск национальной гвардии.
Начало концерта в большом зале Парка науки и искусства «Сириус» в 19:00. Стоимость билетов от 400 до 2500 рублей.
Выступление Оркестра Росгвардии в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU