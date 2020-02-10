В Сочи накануне Дня защитника Отечества Оксана Федорова споет с оркестром

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:20:27+03:00

Концерт с участием Мисс Вселенной пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» [видео]

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В городе-курорте на одну сцену выйдут образцово-показательный оркестр Росгвардии, а также знаменитый тенор Дмитрий Галихин и Мисс Вселенная Оксана Федорова, которая является не только моделью, но и профессиональной певицей (она училась оперному пению в консерватории - Авт.)

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, они исполнят программу из самых популярных и любимых произведений. Это русские романсы на музыку Чайковского и Глинки, знаменитые «Вечная любовь» Азнавура, «Historia de un amor» Карлоса Альмарана, «Quizás, Quizás, Quizás» Освальдо Фарреса, итальянские «Bésame mucho» и «Felicita».

- Женское очарование, мужская харизма и сила сольются в ансамбле бархатных голосов солистов и симфонического оркестра Росгвардии, - рассказывают организаторы.

Оркестр национальной гвардии России. Фото: пресс-службы образовательного центра «Сириус».

Стоит отметить, что образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России по праву является одним из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов войск национальной гвардии.

Начало концерта в большом зале Парка науки и искусства «Сириус» в 19:00. Стоимость билетов от 400 до 2500 рублей.

Выступление Оркестра Росгвардии в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU