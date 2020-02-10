2020-02-10T12:58:05+03:00
Общество

ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей

Банк ВТБ заключил кредитное соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии» с возобновляемым совокупным лимитом кредитования на сумму 2 млрд рублей сроком на три года
Иван Егоров
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Финансирование может быть использовано как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения и модернизации активов, выполнения строительно-монтажных работ, а также рефинансирования кредитов других банков.

- Мы продолжаем расширять линейку финансовых услуг для бизнеса и нацелены на продуктивное сотрудничество с предприятиями - лидерами своих отраслей. «Уральские авиалинии» входят в число крупнейших авиаперевозчиков России. Уверен, что финансовые инструменты ВТБ будут способствовать успешной реализации стратегических задач компании, - отметил Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ.

- Авиакомпания продолжает обновлять парк воздушных судов и расширять маршрутную сеть, наращивая объемы перевозок. Мы рады видеть ВТБ в числе наших кредиторов и уверены, что совместными усилиями достигнем всех поставленных целей, - подчеркнула Лариса Усова, финансовый директор авиакомпании «Уральские авиалинии».

ВТБ в Свердловской области стабильно увеличивает объемы финансирования предприятий. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе за 2019 год увеличился на 38% и на 1 января 2020 года превысил 91 млрд рублей. Из них на крупный бизнес приходится 68 млрд руб., по итогам года прирост в этом сегменте составил 51%.

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