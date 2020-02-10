2020-02-10T13:26:50+03:00
Общество

Рухнула в обрыв: в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины

В авто было двое детей, один из них получил травму ключицы [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ЮРПСО МЧС России.Фото: ЮРПСО МЧС России.
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Авария произошла поздно ночью в Сочи. На 6-м километре трассы поселка Большой Кичмай - поселка Головинка Лазаревского района. Женщина вместе со своими детьми ехала за рулем «Нивы», но не справилась с управлением и рухнула в обрыв.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

- Сообщение о ДТП поступило в спасотряд МЧС в 22:00 от диспетчера службы «112», - рассказывают в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - По ее словам, в машине заблокирована женщина.

Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что у 36-летней женщины зажата левая нога. Вытянуть ее не получалось, потому пришлось применять гидравлический инструмент. Как только водителя вытащили из машины, на носилках с помощью альпснаряжение ее доставили врачам скорой.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Двое детей, находившиеся во время ДТП в автомобиле, обследовали медики. Один ребенок получил травму ключицы, второй находился в состоянии стресса.

- Сам автомобиль «лежал» на боку. Машина могла съехать в русло реки, которая протекает чуть ниже, но помешало дерево, в которое врезался автомобиль, - добавляют в ЮРПСО.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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