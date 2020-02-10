Рухнула в обрыв: в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины
Авария произошла поздно ночью в Сочи. На 6-м километре трассы поселка Большой Кичмай - поселка Головинка Лазаревского района. Женщина вместе со своими детьми ехала за рулем «Нивы», но не справилась с управлением и рухнула в обрыв.
Фото: ЮРПСО МЧС России.
- Сообщение о ДТП поступило в спасотряд МЧС в 22:00 от диспетчера службы «112», - рассказывают в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - По ее словам, в машине заблокирована женщина.
Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что у 36-летней женщины зажата левая нога. Вытянуть ее не получалось, потому пришлось применять гидравлический инструмент. Как только водителя вытащили из машины, на носилках с помощью альпснаряжение ее доставили врачам скорой.
Фото: ЮРПСО МЧС России.
Двое детей, находившиеся во время ДТП в автомобиле, обследовали медики. Один ребенок получил травму ключицы, второй находился в состоянии стресса.
- Сам автомобиль «лежал» на боку. Машина могла съехать в русло реки, которая протекает чуть ниже, но помешало дерево, в которое врезался автомобиль, - добавляют в ЮРПСО.
Фото: ЮРПСО МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU