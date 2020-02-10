В Краснодаре на улице Красной сменят иллюминацию

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:01:22+03:00

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Главная улица кубанской столицы превращается в настоящую сказку, когда вечером начинают сверкать огни. Благодаря этому она стала узнаваема для многих туристов. Речь идет об участке Красной от Советской до Длинной, где находятся 52 перетяжки, на каждой из них по 7 шаров, так называемая «светодиодная точка». 364 шара, из них 140 требуют капитального ремонта.

Смонтировали иллюминацию больше 10 лет назад. И на сегодняшний день, по словам мэра Краснодара, она уже отслужила свой срок. Эти светодиодные точки практически ежедневно выходят из строя.

- Если сейчас капитально отремонтировать все, то это только в июне мы полностью ее заменим. Так как нужно будет провести демонтаж, а затем заново повесить, - говорит директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - Это будет негативно сказываться, так как у нас улица Красная по выходным – «визитная карточка» города.

Сейчас вместе с главным архитектором города Натальей Машталир прорабатывается этот вопрос. Есть предложение - демонтировать иллюминацию в течение 5 дней. А к маю заново ее повесить и показать новую световую иллюминацию.

- Я уверен - сегодня можно найти предложения, которые по возможностям городского бюджета позволят в целом произвести замену той иллюминации, которая у нас размещена по Красной, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Также Первышов добавил, что будет рассматриваться и декоративное освещение улицы Красноармейской, которую на промежутке от Карасунской до Длинной также планируют сделать пешеходной в выходные дни.

- Плюс еще улицу, которая пересекает Красную – тот же наш «Арбат», Чапаева – можно осветить, - добавил мэр.

Параллельно проверят и состояние опор уличного освещения.

- Еще лет 5 назад, когда мы проводили там обследование, столбы уличного освещения были еще в пригодном состоянии, - говорит Евгений Первышов. - Но может быть уже наступил тот период времени, когда мы сможем поставить по Красной декоративные уличные столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU