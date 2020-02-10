В Краснодаре из-за пожара в котельной без света остались 500 человек
Сообщение о возгорании спасателям поступило ровно в полдень 10 февраля. Как сообщили очевидцы, пожар произошел в поселке Краснодарском на улице Почтовое отделение, 73.
- У нас загорелась котельная, которая работала на солярке, - рассказывает одна из жительниц поселка.
В 12:10 по прибытии первых пожрано-спасательных подразделений установлено, что огонь распространился на площади 40 квадратных метров.
В Краснодаре горит котельная Видео: instagram.com/typodar.
- В тушении задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:13 огонь был локализован, в 12:50 - возгорание полностью ликвидировано.
Пострадавших и погибших в ЧП нет. Однако из-за пожара нарушено теплоснабжения двух трехэтажных жилых домов.
- Ориентировочное количество населения в зоне отключения порядка 500 человек, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - Срок устранения аварии сейчас уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU