В Краснодаре руководителя одного из офисов «Россельхозбанка» подозревают в разглашении тайны о клиентах

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:50:28+03:00

Сейчас силовики проверяют, были ли другие эпизоды подобной преступной деятельности.

Ему грозит крупный штраф или даже тюремный срок

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В Краснодаре руководитель одного из офисов «Россельхозбанка» подозревают в разглашении тайны о клиентах. В отношении него уже возбудили уголовное дело и сейчас проверяют, были ли другие эпизоды подобной преступной деятельности.

О том, что он передал третьему лицу электронные файлы, содержащие сведения, отнесенные к банковской тайне,

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю вместе со службой безопасности банка выяснили, что руководитель имел доступ к электронной базе данных. Там содержалась информация о предварительно одобренных кредитов для клиентов, а также клиентская база. Все это является тайной. Но, видимо, работник решил закрыть на это глаза и передал третьему лицу эти данные.

- По данному факту следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в ведомстве.

Руководителю банка грозят штраф до одного миллиона рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU