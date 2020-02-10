В Сочи из-за морозов "укутали" экзотические растения
В последние несколько дней в Сочи , особенно в ночные часы, температура опускается ниже ноля. Временами морозы достигают минус 7 градусов.
Поэтому городские службы приняли меры по защите многочисленных экзотических растений в городских парках и скверах.
Сейчас более 2 600 растений, находящихся на муниципальных территориях, укрыты от ветра и осадков специальным каркасом с защитным покрытием.
-Такая мера предусмотрена для агав, цитрусовых и молодых пальм, высотой до полутора метров. Пальмы, выше этой отметки, в укрытии не нуждаются. Высоким тропическим деревьям достаточно связать листья,- рассказали "КП Кубань" в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU