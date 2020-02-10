В Сочи из-за морозов "укутали" экзотические растения

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:28:56+03:00

Многие растения в парках курорта нуждаются в защите от минусовой температуры

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В последние несколько дней в Сочи , особенно в ночные часы, температура опускается ниже ноля. Временами морозы достигают минус 7 градусов.

Поэтому городские службы приняли меры по защите многочисленных экзотических растений в городских парках и скверах.

Сейчас более 2 600 растений, находящихся на муниципальных территориях, укрыты от ветра и осадков специальным каркасом с защитным покрытием.

-Такая мера предусмотрена для агав, цитрусовых и молодых пальм, высотой до полутора метров. Пальмы, выше этой отметки, в укрытии не нуждаются. Высоким тропическим деревьям достаточно связать листья,- рассказали "КП Кубань" в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU