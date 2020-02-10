2020-02-10T17:17:13+03:00
Здоровье

Минздрав Кубани: в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией

В ведомстве опровергли информацию о вспышках заболевания в Краснодарском крае
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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Весь мир напряженно следит за новостями об инфекции, вызванной новым типом коронавируса в Китае. С заболеванием, которое проявилось еще в конце 2019 года, активно борются в КНР. Случаи инфицирования отмечены в ряде стран - в России лабораторно пока не подтвердилось ни одного случая.

Но в последние дни в соцсетях появляются сообщения о том, что на территории Краснодарского края случаи заболевания все-таки зафиксированы. Эту информацию в региональном минздраве опровергли.

- По состоянию на 10 февраля на Кубани заболевших коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупреждают о симптомах инфекции - высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Риск в том, что болезнь может буквально в три дня развиться до серьезных осложнений. Чтобы не подхватить коронавирус, специалисты не рекомендуют ездить в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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