2020-02-10T17:48:17+03:00
Общество

Этому городу нужна зелень: в Краснодаре вместо 12 тысяч срубленных деревьев посадят 20 тысяч новых

Об этом стало известно на еженедельной планерке
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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После масштабного обследования деревьев в 2019 году аварийными и опасными для жителей признали 12 тысяч. Четверть из них была на территории округов, большая же часть - во дворах школ и детсадов.

- Департамент городского хозяйства и ТЭК формирует банк саженцев деревьев, которые мы будем высаживать в этом году, - сказал замглавы Краснодара Андрей Дорошев. - В ближайшие выходные начнутся поездки в лесные хозяйства за саженцами, мы будем их забирать, чтобы начать высадку деревьев.

В планах восполнить недостаток спиленных зеленых насаждений в кубанской столице.

- В 2020 году мы высадим больше 20 тысяч деревьев взамен 12 тысяч вырубленных, - добавил Андрей Дорошев.

В городе появятся новые красный дуб, береза, ясень, кедр, а также клен, липа, декоративная груша и граб.

Напомним, ранее стало известно, что в Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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