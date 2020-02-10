2020-02-10T18:33:35+03:00
Общество

В Краснодаре на закупку пяти трамваев выделят 172 миллиона рублей

Власти города объявили электронный аукцион
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре в 2020 году появятся новые трамвайные вагоны. Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил электронный аукцион на поставку пяти односекционных трамвайных вагонов. Цена контракта не должна превышать 172 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, новые трамваи будут оснащены системой кондиционирования и поэтапной системой отопления, направление потока воздуха также можно будет регулировать.

Вагон будет оборудован откидной рамой для въезда инвалидных колясок. Также в салоне должны быть оборудованы не менее двух мест для размещения инвалидных колясок.

Напомним, для Краснодара в 2019 году приобрели 35 новых трамваев. Все их заказали с самой мощной в России системой кондиционирования салона. И сами составы сделали специально для кубанской столицы – с учетом знойного климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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