На Кубани шестилетняя девочка выпила жидкость для унитаза

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:45:05+03:00

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ЧП произошло в Новороссийске на прошлой неделе. Шестилетняя Рита А. играла в комнате, а когда увидела бутылку с красивой этикеткой, решила попробовать, вероятно, приняв сверкающую наклейку за обычную газировку. Только вот внутри оказалась самая настоящая отрава для человека – жидкость для мытья унитаза.

Девочке сразу стало плохо, ее горло покраснело. Из-за боли малышка практически не могла говорить. Ее мать вызвала медиков, которые экстренно госпитализировали пострадавшую Маргариту в городскую больницу №1.

Врачи диагностировали, что у девочки ожег слизистой полости рта.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU