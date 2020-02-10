Мошенник из Краснодарского края под предлогом выплат от финансовой пирамиды МММ обманул пенсионерку почти на 1,5 миллиона рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:04:11+03:00

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В полицию с заявлением обратилась пожилая женщина. Правоохранителям она рассказала, что в течение месяца ей звонил человек, который представлялся сотрудником юридической службы. Он предлагал выплатить компенсацию за ранее вложенные деньги в финансовую пирамиду «МММ», известную в 90-х годах.

Для этого женщине нужно было внести предварительный взнос на различные расчетные счета. Пенсионерка согласилась и осуществила несколько переводов на сумму более 1,4 миллиона рублей. Вскоре, поняв, что ее обманули, поспешила за помощью к полицейским.

- Следственным управлением УМВД по Нальчику возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в МВД России. - Фигуранта заключили под стражу.

Фото: скриншот видео.

При обыске по месту его проживания обнаружена база данных вкладчиков компании.

- По предварительным данным, злоумышленник, подделывая голоса и изображая людей разного пола и возраста, осуществлял звонки через Интернет, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже выяснилось, что аферистом оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель Краснодарского края. Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли он к другим преступлениям.

Аферист под предлогом выплат от финансовой пирамиды 90-х завладел деньгами клиентки.

ИСТОЧНИК KP.RU