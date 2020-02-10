2020-02-10T19:23:09+03:00
Общество

На Кубани подписной тираж на периодику превысил миллион экземпляров

Самые читающие районы края - Отрадненский и Павловский
Евгения СОРОКА
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Фото: УФПС Краснодарского края.Фото: УФПС Краснодарского края.
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Подписная кампания Почты России в Краснодарском крае на первое полугодие 2020 года показала положительную динамику. Жители региона уже подписались на тираж в 1 миллиона экземпляров периодики.

- Средняя плотность подписки составила 175 экземпляров на тысячу жителей, - уточняют в администрации региона.

Как выяснилось, на сегодняшний день самые читающие районы края - Отрадненский и Павловский. На каждую тысячу жителей приходится соответственно 293 и 286 экземпляров печатных изданий.

- В числе лидеров по подписке также Кущевский, Каневской, Новокубанский, Тимашевский и Мостовской районы, - говорят «КП» - Кубань» в УФСП по Краснодарскому краю. - Здесь плотность подписки превысила 200 экземпляров на тысячу жителей.

Кстати, уже началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2020 года. с 1 февраля по 31 марта «Комсомолку» можно приобрести по специальной цене в отделениях «Почты России» Краснодарского края и Республики Адыгея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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