Кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:47:10+03:00

Об этом сообщили в минспорте Кубани

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Кубанские легкоатлеты показали блестящие результаты на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.

В соревнованиях участвовало около 600 спортсменов из 66 регионов страны.

- Краснодарский край на первенстве представляли 22 спортсмена, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта региона. - По итогам состязаний в командном зачете кубанцы стали вторыми, уступив лишь московским атлетам.

На третьей ступени пьедестала оказалась команда из Подмосковья.

Стоит отметить, что в личном зачете кубанские спортсмены завоевали четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

- Кроме того, Александр Урицкий из Ейского района в беге с препятствиями установил рекорд края, - говорят в администрации края. - Он пробежал 2000 метров за 5:45,62 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU