Кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России
Кубанские легкоатлеты показали блестящие результаты на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.
В соревнованиях участвовало около 600 спортсменов из 66 регионов страны.
- Краснодарский край на первенстве представляли 22 спортсмена, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта региона. - По итогам состязаний в командном зачете кубанцы стали вторыми, уступив лишь московским атлетам.
На третьей ступени пьедестала оказалась команда из Подмосковья.
Стоит отметить, что в личном зачете кубанские спортсмены завоевали четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.
- Кроме того, Александр Урицкий из Ейского района в беге с препятствиями установил рекорд края, - говорят в администрации края. - Он пробежал 2000 метров за 5:45,62 минуты.
ИСТОЧНИК KP.RU