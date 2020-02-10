Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:28:45+03:00

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На Кубани ввели в эксплуатацию 4,477 миллиона квадратных метров жилья.

– Мы стабильно удерживаемся в тройке лучших по вводу жилья, прошлый год не стал исключением, – прокомментировал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. - Но есть важный нюанс: наряду с Москвой Кубань показала наибольший рост. Это – результат продуманной политики и системной работы в сфере жилищного строительства.

В департаменте строительства Кубани добавили - благодаря стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе сдано 1,47 миллиона квадратных метров жилья.

Напомним, по поручению главы края, в регионе теперь выдаются разрешения только на проекты, которые, помимо строительства жилых домов, предполагают благоустройство территории и создание социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU