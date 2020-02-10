Лучшие призывники Кубани смогут выбрать место службы
В прошлом году в осенний призыв увеличилось количество новобранцев. Служить пошли 12 тысяч человек. Этот призыв был самым высоким в стране среди регионов.
- Показатель эффективной работы военных комиссариатов достигнут благодаря взаимодействию с муниципалитетами и качеству спортивной подготовки призывников,- сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.
Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края, в этом году среди новобранцев проведут конкурс. «Лучший призывник района, края».
- Программа разработана по нескольким номинациям: лучший призывник, юнармеец, спортсмен, кандидат для поступления в военное учебное заведение, лучший специалист по подготовке к военно-учебным специальностям, - рассказали в военкомате.
Победители смогут выбрать место службы, а родители получат благодарственные письма.
Власти считают, что такая программа увеличит количество желающих пойти в армию.
ИСТОЧНИК KP.RU