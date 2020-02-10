Лучшие призывники Кубани смогут выбрать место службы

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:41:18+03:00

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В прошлом году в осенний призыв увеличилось количество новобранцев. Служить пошли 12 тысяч человек. Этот призыв был самым высоким в стране среди регионов.

- Показатель эффективной работы военных комиссариатов достигнут благодаря взаимодействию с муниципалитетами и качеству спортивной подготовки призывников,- сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края, в этом году среди новобранцев проведут конкурс. «Лучший призывник района, края».

- Программа разработана по нескольким номинациям: лучший призывник, юнармеец, спортсмен, кандидат для поступления в военное учебное заведение, лучший специалист по подготовке к военно-учебным специальностям, - рассказали в военкомате.

Победители смогут выбрать место службы, а родители получат благодарственные письма.

Власти считают, что такая программа увеличит количество желающих пойти в армию.

ИСТОЧНИК KP.RU