2020-02-11T00:01:28+03:00
Общество

К строительству Восточного проезда к Краснодару приступят в следующем году

Сейчас решается вопрос об изъятии земель
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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Проектирование Восточного подъезда к Краснодару разбито на восемь этапов: четыре из них — в ведении администрации города, ещё четыре — в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

- В настоящее время особую озабоченность вызывает изъятие земельных участков, попадающих в зону производства работ муниципальных объектов транспортного коридора у сторонних землепользователей, - сообщил заместитель главы Краснодара Артём Доронин.

Первым будет реконструироваться перекрёсток улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Для начала работ на этой территории нужно изъять семь земельных участков общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Их стоимость составляет 88 млн рублей.

Следующим этапом будет изъятие участков для реконструкции пересечения улиц Тихорецкой и Володарского. Здесь изымается 25 участков на сумму 62 млн рублей.

Затем третий и четвертый этап – это изъятие земель под реконструкцию улицы Тихорецкой — от Восточно-Кругликовской до 4 Тихорецкого проезда и улицы 4 Тихорецкий проезд — от Тихорецкой до Лизы Чайкиной. Это будет стоить более 700 млн рублей.

Власти планируют в августе этого года приступить к первому этапу проекта. А в апреле следующего года начать строительно-монтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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