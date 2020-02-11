При взрыве газа на Кубани пострадали двое взрослых и ребенок

11 Февр. 2020 2020-02-11T00:22:00+03:00

Они доставлены в больницу

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ЧП случилось вечером 10 февраля в садовом товариществе «Хуторок» города Славянск-на-Кубани. В доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пострадали три человека.

- 10 февраля в 19:58 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в частном доме. В 20:38 возгорание было ликвидировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что пожар вспыхнул в деревянном доме. Огонь охватил 70 квадратных метров.

По предварительным данным, при хлопке газа пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Все они доставлены в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи угарным газом отравились шесть человек. Среди пострадавших трое детей. Предварительно, газ пропускал из-за сломанного генератора.

ИСТОЧНИК KP.RU